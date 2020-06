Dentix chiusa, l'assessore Colla scrive ai ministri: "Serve un tavolo per garantire continuità lavorativa"

Dentix chiusa, l'assessore Colla scrive ai ministri al Lavoro e allo Sviluppo economico: "Serve un tavolo"

Attivare ogni iniziativa necessaria e un tavolo Ministeriale per consentire la continuità lavorativa del gruppo Dentix". Lo chiede l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, in una lettera indirizzata ai Ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico) e Nunzia Catalfo (Lavoro). Il gruppo, che conta 60 studi dentistici in tutta Italia, con circa 400 lavoratori, ha anche dieci sedi in Emilia-Romagna, fra cui una anche a Rimini in pieno centro storico.

Dentix chiusa, l'assessore Colla scrive ai ministri al Lavoro e allo Sviluppo economico: "Serve un tavolo"

„"Come assessore allo Sviluppo economico della Regione - scrive Colla - segnalo l’allarme lanciato dalle confederazioni nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil riguardo l’incertezza sulla continuità lavorativa al termine della Cassa Integrazione in deroga che scade il prossimo 21 giugno". L’assessore chiede quindi "ogni iniziativa necessaria a scongiurare queste preoccupazioni", confidando "in una risposta positiva" e mettendosi a disposizione "per ogni iniziativa di competenza regionale".“



“