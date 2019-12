Denunciato per spaccio, esce dalla Questura e dopo un'ora danneggia un'auto della polizia: arrestato

Solo poche ore prima gli agenti di Polizia lo avevano portato in Questura dopo averlo sorpreso con alcune dosi di cocaina e denunciarlo per detenzione ai fini di spaccio. Ma, non pago dei guai che già avrebbe dovuto affrontare, un 23enne di origini albanese, giovedì sera, ha iniziato a danneggiare un'auto della polizia parcheggiata fuori dalla Questura in corso d'Augusto.

Ad accorgersene alcuni poliziotti che stavano terminando di compilare gli atti del turno serale appena concluso. E, infatti, il ragazzo, ha rotto un supporto di collegamento in plastica tra la carrozzeria e l’intero complesso dello specchietto. Il giovane è stato bloccato e portato di nuovo in Questura, dove gli agenti hanno scoperto il precedente e lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato. Secondo la polizia, il 23enne sapeva benissimo che i mezzi erano di proprietà delle forze dell'ordine.