Avvistato bagnante in difficoltà, cercato in mare per tutta la notte dai soccorritori

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di un disperso in mare che, nella prima serata di domenica, è stato visto annaspare nello spacchio di mare davanti al Bagno 100 di Rimini. Il primo allarme è scattato verso le 21 di domenica quando, alcuni passanti, hanno segnalato un bagnante in difficoltà che si sbracciava al largo della costa. Si è così mossa la macchina dei soccorsi e, oltre al personale del 118 accorso con ambulanza e auto medicalizzata, è stata fatta uscire dal porto la motovedetta della Guardia Costiera per le ricerche in mare. Si è così iniziato a setacciare lo specchio d'acqua e a studiare le correnti per capire dove potesse essere stato trascinato ma, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile individuare il bagnante. Col passare delle ore, e col buoi che è calato sul mare, le ricerche si sono fatte sempre più difficoltose e sono state sospese per poi riprendere nella mattinata di lunedì. Al momento, secondo quanto emerso, all'appello non mancherebbe nessuno e non ci sono denunce di persone scomparse.