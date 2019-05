A Rimini arriva il cestino mangia plastica per pulire le acque dai rifiuti

E’ stato installato oggi al Marina Blu di Rimini il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione del Seabin è avvenuta grazie al supporto di Whirlpool Emea che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca LifeGate nell’implementazione del progetto LifeGate Plasticless finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici. "Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Manager, Emea – Le nostre politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della Commissione Europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44.000 tonnellate di plastica riciclata al 100% nei componenti dei nostri elettrodomestici”.

Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel porto turistico Marina Blu si presenta come un vero e proprio cestino inserito in acqua che, in funzione 24 ore su 24, è in grado di catturare circa 1,5 kg di plastica al giorno, pari al peso di 100 bottigliette, ovvero oltre 500 kg di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena alimentare.Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento delle istituzioni locali nel progetto sta generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche Amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic Free Challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice Bucket Challenge, vuole infatti sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese e istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.

“Il Marina Blu è impegnato attivamente nella tutela del mare - ha dichiarato Gianni Sorci, Direttore Marina Blu - la pulizia delle nostre acque è la prima attività che svolgiamo ogni giorno perché per noi il mare è sempre la priorità e ci dedichiamo a uno scrupoloso controllo e pulizia tramite raccolta manuale utilizzando i retini e recuperando il possibile anche tramite gommone. Il Marina è dotata anche di un sistema innovativo di ricircolo delle acque che permette di pulire e riossigenare l’acqua soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo anche sostenuto un’esperienza pilota che, tramite l’iniziativa di alcuni ragazzi, ha permesso di costruire una piccola imbarcazione fatta di bottiglie di plastica riciclata che navigherà da Rimini a Venezia per sensibilizzare le comunità sulla riduzione della plastica che causa il grave inquinamento dei nostri mari. Il Marina inoltre promuove diverse iniziative di educazione ambientale organizzando giornate dedicate alla pulizia del mare e delle spiagge coinvolgendo le associazioni locali e premiando chi porta a terra il maggior numero di rifiuti raccolti. Siamo davvero felici di partecipare al progetto LifeGate PlasticLess® che, grazie al supporto di Whirlpool, ci permette di utilizzare un dispositivo Seabin che aumenterà la capacità di raccolta delle plastiche dal mare, soprattutto delle microplastiche che sfuggono alla nostra azione di raccolta manuale perché invisibili a occhio nudo. Tendono infatti a depositarsi nel nostro Marina i rifiuti portati dal canale, principalmente tappi, bottigliette e cannucce di plastica ma anche sicuramente frammenti minuscoli che raccoglieremo grazie al Seabin”.

Il fenomeno dell’inquinamento marino, legato soprattutto ai venti e alle correnti, contribuisce a formare nei porti come quello del Marina Blu dei veri e propri punti di accumulo. Quando c’è maltempo e fenomeni quali le mareggiate, i porti si ritrovano a essere letteralmente invasi dai detriti e, data la frequenza sempre maggiore di tali fenomeni a causa dei cambiamenti climatici, l’utilizzo del Seabin diventa un alleato fondamentale per ripristinare velocemente la pulizia delle acque. “Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Whirlpool, azienda impegnata concretamente nella sostenibilità e nella riduzione della plastica – ha dichiarato Enea Roveda, Amministratore Delegato di LifeGate. Whirlpool ha scelto di aderire al nostro progetto LifeGate PlasticLess coinvolgendo 13 porti italiani, da nord al sud del Paese, permettendoci di diffondere capillarmente la nostra sfida volta a pulire i mari dalla plastica. Crediamo quindi che grazie a Whirlpool potremo ottenere importanti benefici ambientali e promuovere insieme sempre più consapevolezza verso i cittadini che possono essere parte attiva del cambiamento per un futuro “PlasticLess”. Il progetto, che a oggi è focalizzato sull’Italia, dove sono coinvolti 13 tra porti e circoli nautici, arriverà nei prossimi mesi anche nel Regno Unito e in Francia, dove si prevede l’installazione di ulteriori cestini mangia rifiuti.