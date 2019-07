Acque non idonee alla balneazione, la protesta: "Nessuna segnalazione ai bagnanti"

E' stato di pre allerta sulla costa riminese dopo che, nella giornata di lunedì, sono stati fatti i prelevamenti a campione dell'acqua di mare i cui risultati, usciti nella mattinata di mercoledì, hanno visto i parametri di escherichiacoli ed enterococchi superare i limiti di legge. Tutta la fascia di costa, dalla foce del Marecchia a Miramare all'altezza della fossa Roncasso, è stata interdetta temporaneamente alla balneazione in attesa delle ulteriori analisi di laboratorio. Problemi anche a Riccione, alla foce del rio Asse e nella zona di Fogliano Marina, dove i tuffi sono già stati vietati così come a Cattolica alla foce del Ventena. Il divieto di balneazione, però, non sarebbe stato segnalato sulla costa riminese tanto che molti cittadini e turisti hanno notato come le bandiere bianche e rosse non siano state issate per avvisare del problema. Bandiere e cartelli, tuttavia, avrebbero fatto la loro comparsa sulla battigia interessata dal divieto di balneazione solo nel pomeriggio di martedì. Di parere contrario, però, Mauro Vanni presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud che ha spiegato come "le campionature sono state fatte lunedì quando era presente il divieto di balneazione. Oggi l'acqua è pulitissima, praticamente cristallina, e si vedono pesci, granchi e meduse. Non è vero che non sono stati messi cartelli e bandiere: sono tutti regolarmente presenti e al loro posto".