Rimini e il turismo, al via la prima Task force in remoto del Piano Strategico

A poco più di una settimana dall’apertura del gruppo Facebook #futuroinremoto. “Rimini oltre il Virus”, che ad oggi annovera oltre 400 partecipanti, il Piano Strategico lancia uno spin-off, aprendo una prima Task force virtuale. Lo scopo è quello di mettere a frutto questo periodo di lontananza fisica forzata aprendo dei tavoli di lavoro, per ora virtuali, per ripensare la Rimini del futuro, a maggior ragione dopo l’emergenza globale che stiamo vivendo. Il primo gruppo di lavoro sarà dedicato al tema del turismo, con un focus particolare sugli alberghi. Obiettivo della Task force è quello di avviare un primo confronto con i rappresentanti del settore, l’Università e la Destination Management Company per individuare e gestire assieme tematiche vecchie e nuove sul tema della ricettività alberghiera nel nostro territorio. Il risultato atteso prevede l’elaborazione di una “scaletta” di lavoro su cui coinvolgere poi il mondo della politica, della finanza, e tutti gli enti e le realtà territoriali che possono aiutare ad individuare soluzioni e concorrere a metterle in opera. La Task force Alberghi rappresenta un primo focus a cui seguiranno nelle prossime settimane ulteriori tavoli di lavoro, dedicati ad altri approfondimenti sul tema dei servizi al turismo, e ad ambiti egualmente importanti per la nostra città, quali l’economia, l’ambiente, la cultura, il welfare, la comunità.



