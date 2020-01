Rimini è tra le 4 province in cui vince Borgonzoni, che stacca di poco Bonaccini. Successo dei no-vax

Rimini è una delle 4 province emiliano-romagnole che hanno preferito Lucia Borgonzoni a Stefano Bonaccini. La riviera è in compagnia di Ferrara, Parma e Piacenza,mentre resta il "blocco rosso" di Bologna, Modena, Reggio Emilia, ravenna e Forlì-Cesena. in provincia di Rimini la candidata leghista prevale di circa un punto percentuale su Bonaccini: segna il 47,5% rispetto il 46,5% del suo contendente di centro-sinistra. Simone Benini, per il Movimento 5 Stelle, un risultato migliore della medio regionale, ottenendo il 4,1%. Da mettere in rilievo il risultato significativo della lista no-vax "Vaccini Vogliamo Verità", che sfonda quota un percento, arrivando all'1,15%.