Edilizia, l'attacco della Lega: "Gli oneri aumenteranno, verrà punito chi vorrà riqualificare"

Sul parere favorevole espresso lunedì 16 settembre dalla III Commissione alla revisione del contributo di costruzione, un aggiornamento richiesto dalla Regione, in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale, interviene con nota critica Marzio Pecci, che ha espresso voto negativo insieme all'altro esponente della Lega Davide Manfroni.

"Abbiamo votato contro la proposta di delibera di revisione del contributo di costruzione voluto dalla Regione Emilia Romagna La richiesta di aumento, come è stata recepita dall’amministrazione Gnassi, danneggia fortemente il settore dell’edilizia e punisce tutti i cittadini che vogliono intervenire per ristrutturare e riqualificare i propri immobili, in particolare il settore alberghiero, il residenziale e gli edifici siti nel territorio rurale".

Nel suo attacco il capogruppo del Carroccio evidenzia che “la delibera della Giunta sostenuta dalla maggioranza (PD e Patto Civico) comporta un forte aumento degli oneri urbanistici intesi nella loro globalità” e “viene presa per aumentare le entrate del comune. Inoltre con il nuovo sistema di calcolo degli oneri, chi vorrà usufruire delle riduzioni previste dovrà rinunciare agli incentivi urbanistici che il nuovo RUE prevede“.