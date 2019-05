Elezioni europee, incontro con Cgil: i sindacati lanciano un appello al voto e le richieste ai candidati

Il 22 maggio alle ore 17 nella Cineteca Comunale di Rimini un incontro di Cgil per parlare di Europa. "Alla vigilia delle elezioni Europee, un'occasione per sostenere la necessità di un'Europa più forte, solidale, contro le disuguaglianze sociali e fondata sul lavoro", spiega il sindacato. Interverranno Elly Schlein, Europarlamentare uscente e Luigi Giove, Segretario generale CGIL Emilia Romagna

"In vista del voto alle prossime elezioni europee dal 23 al 26 maggio, Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato un “appello per l’Europa” rivolto agli elettori e alle forze politiche, esortando i cittadini ad andare a votare per sostenere la propria idea di futuro e difendere la democrazia, i valori europei, la crescita economica sostenibile e la giustizia sociale. Partendo dalla centralità del lavoro nell'appello vengono anche indicate le priorità d'azione. Tra le richieste ai deputati che verranno eletti: un piano straordinario per gli investimenti in infrastrutture e reti, da finanziare attraverso il ricorso ad un “Eurobond per la crescita” e “l’esclusione della spesa nazionale di cofinanziamento dei progetti europei dai vincoli del Patto di stabilità”. Altre proposte riguardano la politica industriale europea, la richiesta di armonizzare i sistemi fiscali, lo sviluppo del dialogo sociale e la contrattazione, la creazione di un percorso europeo di politiche attive del lavoro. Inoltre il richiamo ad “una effettiva politica comune in grado di governare i processi migratori”.