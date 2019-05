Elezioni europee, Elisabetta Gualmini sceglie Rimini per chiudere la campagna elettorale

Elisabetta Gualmini, candidata capolista donna della circoscrizione nord est al parlamento Europeo, e già vice-presidente della Regione Emilia-Romagna, sceglie Rimini e la Romagna per chiudere la sua campagna elettorale. Con lei il partito Democratico Riminese, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e di Ravenna Michele DePascale. “Europa casa comune, dalle periferie al centro, prima le persone”, questo il titolo dell’iniziativa. L’appuntamento aperto a tutti è fissato venerdì 24 maggio, con aperitivo e musica dalle ore 18.30 in piazza Pascoli di Viserba, Rimini.

Il segretario provinciale del pd, Filippo Sacchetti, dichiara: “Insieme siamo più forti per rivendicare il nostro ruolo in Europa, per cambiare e migliorare l’unica istituzione che può permettere al nostro sistema paese di competere nel mondo. Il 26 Maggio si decide in modo radicale se ci sarà o no un’Europa degli Stati, se vincerà la speranza contro la paura, la libertà contro i muri, la coesione contro la divisione. In particolare dobbiamo sforzarci di guardare al futuro con coraggio non solo per noi, non solo per chi è impegnato in politica. Ma anche per le tante persone, che lavorano, fanno impresa e studiano. I giovani in particolare sono i più grandi sognatori di un’Europa unita, a loro dobbiamo un voto responsabile per salvaguardare le opportunità che devono avere in futuro. Abbiamo candidati autorevoli e capaci di intpretare i bisogni del territorio e di parti concrete della nostra società".