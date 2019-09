Facebook chiude le pagine di Forza Nuova, oscurate anche quelle di Rimini e Romagna

Facebook non fa sconti a nessuno e chiude anche tutte le pagine di Forza Nuova, anche Rimini e Romagna. a gridare alla dittatura social è Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, che in queste ultime ore si è visto chiudere tutte le pagine del suo movimento politico sul network più grande al mondo.

“Il social di Zuckerberg ha mostrato il suo vero volto. Un modo di agire che ha tutta l’aria di essere un atto di repressione del pensiero: chi non la pensa come loro non può usufruire di una piattaforma che ormai, tra l’altro, è utilizzata da milioni di utenti anche per lavoro. Un comportamento questo ancora più grave. Alla repressione politica di Zuckerberg risponderemo con più piazza e più presenza sul territorio”.

Dopo la chiusura delle varie pagine lunedì è stata una pioggia di tweet tra i politici, fra cui Valeria Fedeli e Laura Boldrini.

"Per la prima volta facebook e instagram chiudono decine di pagine e profili di Casapound. Chi sparge odio e violenza non ha più campo libero sui social network. Adesso andiamo avanti con una normativa complessiva di prevenzione e sanzione dei linguaggi d'odio sul web", lo scrive su twitter la senatrice Pd Valeria Fedeli.

"Bene Facebook. Un altro passo verso l'archiviazione della stagione dell'odio organizzato sui social network. #Casapound #ForzaNuova". Lo scrive su facebook la deputata Leu Laura Boldrini.