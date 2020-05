Farmaci e dispositivi sanitari a domicilio, il servizio per evitare code e rischi di contagio

In questo particolare momento, e al fine di mantenere il distanziamento sociale, il ritiro diretto dei farmaci in ospedale è consigliato solo per le urgenze, come evidenzia Ausl Romagna. In tutti gli altri casi, a seguito delle indicazioni regionali e di accordi dell’AUSL Romagna con i Volontari della Croce Rossa e con le Associazioni di categoria dei farmacisti, sono state attivate nuove modalità di consegna farmaci anche a domicilio del paziente, che tutti sono invitati a utilizzare.

I pazienti infatti possono usufruire del servizio di consegna domiciliare, effettuato tramite i volontari della Croce Rossa Italiana o altre associazioni di volontariato. In particolare sonio invitati ad usufruire di questa opportunità i pazienti di età superiore a 65 anni, i pazienti immunodepressi, oncologici, disabili o in generale le persone sole o con rete familiare assente o debole.

La consegna può essere attivata dagli utenti, o dai loro congiunti:

Contattando direttamente il numero verde dei volontari della Croce Rossa: 800.231.999;

Contattando la distribuzione diretta della farmacia ospedaliera di Rimini dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 16,30 ai seguenti numeri: 0541/705628 – 705565 – 705710.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alternativa è possibile rivolgersi alla Farmacia di fiducia sul territorio, per prenotare la consegna dei farmaci-dispositivi presso la farmacia stessa.