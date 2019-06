Vacanza sicura: Federconsumatori apre un nuovo sportello per i turisti

Nel settore turismo la provincia di Rimini gioca un ruolo da protagonista grazie alla varietà di esperienze che è in grado di proporre al turista-viaggiatore, sfruttando un ricco territorio che dalla costa si snoda verso un entroterra affascinante: mare, borghi, storia, eventi sportivi, terme, percorsi cicloturistici enogastronimici e culturali.

"Un territorio in grado di offrire attenzione al turista - viaggiatore consumatore anche nelle situazioni di criticità - spiega Federconsumatori - In particolare, grazie all’esperienza pluriennale nel settore della tutela del consumatore, Federconsumatori della Provincia di Rimini ha arricchito l’ambito della tutela anche al turista - viaggiatore, istituendo un servizio ad hoc dedicato articolato in un nuovo sportello territoriale, che si aggiunge a quelli già presenti sull’intero territorio provinciale. Tutti i giovedì mattina presso la sede SPI CGIL di Marebello Rimini, via Siracusa n° 68 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, un nostro legale sarà a disposizione di tutti coloro che avranno necessità di un consulto e di tutela, previo appuntamento telefonico, del proprio viaggio – vacanza – soggiorno.

Per informazioni ed appuntamenti sarà possibile contattare la Segreteria della Federconsumatori della Provincia di Rimini tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0541.779989 o la sede di Marebello il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 allo 0541.372833 .