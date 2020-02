Fellini ispira barman e barlady: nascono tre drink dedicati al Maestro e uno per Giulietta

Cinema e sogno. Uno shaker e l'ispirazione è servita in un bicchiere. Anche il mondo dei bartender si lascia catturare dalle suggestioni di Federico Fellini e, in occasione, del centenario della sua nascita, quattro talenti del "bancone" hanno creato tre drink dedicati al Maestro della settima arte e uno per Giulietta Masina.

La barlady Valeria Bassetti si è lasciata ispirare dal film del 1965 "Giulietta degli spiriti: "Cercando Giulietta, Susy, Valentina, Iris mi sono persa in quel che resta della Pineta di Fregene, alle volte casta, il più delle volte gioiosamente confusa. Moglie o amante? Santa o svergognata? Fellini racconta le donne senza giudicarle, amandole tutte, sognandole libere. Il consiglio è di berlo sognando ad occhi aperti".

Ingredienti e preparazione

30 ml di Amaro Formidabile, 15 ml Fifty Pounds London Dry Gin, 3 spoon sciroppo di amarena violette disidratate commestibili Flower power. Da servire rigorosamente in una coppa.

Mescolare nel mixing glass gli ingredienti senza ghiaccio, aggiungere una scorza di limone biologico non trattato, abbondante ghiaccio e, con l'aiuto di un barspoon, raffreddare gli ingredienti per la durata di un sospiro. Forse due. Versare, filtrando in una coppa sottile, raffreddandola prima e svuotandola dei ricordi. Ricoprire la superficie del drink con un sottile strato di violette.

Un'altra donna regina dell'arte della mixology è Roberta Martino che si è lasciata trascinare dalla poesia di Amarcord, film del 1973. "E' la rievocazione in chiave nostalgica dei drink di vecchio stile e struttura alcolica con i quali i miei Maestri mi facevano misurare quando ho iniziato questo lavoro. Morbido ed elegante, ma di grande carattere, diventa così un cocktail universale che, come i protagonisti del film di Fellini, va oltre la dimensione temporale "per diventare – come scrisse Mario Del Vecchio - immortale come la poesia".

Ingredienti e Preparazione

Il suo drink è creato con 15 ml Hine Cognac VSOP, 15 ml Amaro Formidabile, 30 ml rum Pappagalli remember trinidad, 15 ml Dry curacao Pierre Ferrand, 3 drop Amargo Chuncho, Peel di arancia. Per il bicchiere puntare su un Napoleon. Versare gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato e miscelare con cura fino a quando il drink non sarà correttamente diluito. Una volta versato all'interno del bicchiere, cospargere con gli olii essenziali dell'arancio.

Si ispira invece al film "8 e 1/2", film del 1963, il drink del barman Alessandro di Fabrizio, bartender de La Nuova Lavanderia, di Pescara. Il suo "Otto e mezzo" va servito in un bicchiere Collins. "E' un susseguirsi di flashback e parti oniriche, incubi che sembrano strade senza uscita, sogni megalomani, voglia di purezza e di fuga. Un omaggio alla romanità".

Ingredienti e Preparazione

50 ml VII Hills Italian Dry Gin, 1 dash Assenzio Versinthe, 20 ml cordiale di camomilla e cardamomo

20 ml succo di limone, 10 ml succo di mandarino, 1 dash genziana, Fill up tonica al melograno. Infine, come guarnizione la crusta di rosa e melograno disidratato. Versare tutti gli ingredienti, eccetto la tonica, in uno shaker e agitare. Filtrare in un bicchiere Collins pieno di ghiaccio e colmare con la tonica al melograno. Decorare con crusta di rosa e melograno disidratato.

Impossibile dimenticare Anita Ekberg chiamare Marcello Mastroianni tra gli spruzzi della fontana di Trevi. E proprio la celebre frase "Marcello, come here!" dà il nome al drink pensato dal bartender Carmelo Buda, proprietario di Oliva.co Cocktail Society di Catania. Un tuffo nel film "La dolce vita" del 1960 e nella sua grande bellezza. "Lo dedico a una Roma degli anni Sessanta tutta da vivere, dove regna l'armonia e il piacere di godersi i caldi pomeriggi primaverili, seduti nei caffè con le persone che si amano. Un omaggio a Sylvia (Anita Ekberg) con un twist di uno dei cocktail più eleganti conosciuti, il White Lady, servito on the rocks".

Ingredienti e Preparazione

40 ml VII Hills Italian Dry Gin, 35 ml cordiale di mandarino chiarificato, 25 ml soluzione citrica di Verdello, 1 barspoon di Chartreau- Gran finale con una guarnizione di bucce di mandarino essiccate. Versare gli ingredienti in uno shaker, quindi shakerare per 20 secondi e versare all'interno di un bicchiere Old Fashioned precedentemente decorato con un rimmel di bucce al mandarino essiccate, aggiungere un cubo di ghiaccio.