Finanza, la visita del comandante regionale Giuseppe Gerli

Mercoledì e giovedì il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli si è recato in visita ispettiva, al Reparto Operativo Aeronavale e presso il Comando Provinciale di Rimini, dove ha incontrato e salutato i militari in servizio ed i Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini e Riccione. Nel corso degli incontri, l’alto ufficiale, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello t. ISSMI Antonio G. Garaglio, e del Comandante del R.O.A.N., Ten. Col. Fulvio Nicolò Furia, si è complimentato con tutti i finanzieri riminesi per i risultati conseguiti in questa prima parte dell’anno.

Nella giornata del mercoledì il Generale Gerli ha incontrato e salutato, a bordo del Guardiacoste G221 “Capitano Cultrona”, il Prefetto, il Sindaco, il Questore ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, mentre giovedì ha incontrato, presso la sede del Comando Provinciale, il Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Rimini, Dott.ssa Elisabetta Melotti. Il Generale di Divisione Gerli si è arruolato nel Corpo nel 1980 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando in diverse sedi di servizio, tra cui Roma, Novara, Milano, Torino e, da ultimo, Trieste, ove ha svolto l’incarico di Comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia.