Rimini For Mutoko 2019: camminando, correndo o giocando in ricordo di Marilena

Si è conclusa la due giorni degli sport di spiaggia con le finali dell’edizione di Rimini for Mutoko 2019, iniziata sabato 20 luglio alle ore 5:46 con la RunRise, la camminata/corsa all’alba sulla spiaggia di Rimini alla quale hanno partecipato oltre 1700 persone. Tornei di beach volley, foot volley, beach tennis, bocce e burraco, si sono susseguiti sulla spiaggia rovente di questi giorni dal bagno 28 al 45, in un ambiente festoso e caloroso di solidarietà e amicizia e con l’aiuto di tutti i partecipanti e delle numerose ditte simpatizzanti si è raccolta la cifra clamorosa di 103 mila euro. Appuntamento ora a sabato 27 luglio in Piazza Cavour per il grande torneo di burraco e l’estrazione della lotteria.