Rimini for Mutoko dona 1000 pasti e 1000 mascherine alle persone in difficoltà

In questo periodo così particolare e difficile per tutti, che ci obbliga a stare fermi e a casa, Rimini For Mutoko non vuole stare a guardare. "Ci siamo attivati per aiutare in qualche modo - spiegano dall'associazione - Sono tre i progetti che stiamo realizzando: l’acquisto di una apparecchiatura da donare al nostro ospedale - un respiratore, che viene utilizzato per le persone che escono dalla terapia intensiva, ma che hanno ancora bisogno di aiuto per respirare. Inoltre, in accordo con la Caritas di Rimini, acquisteremo circa 1000 pasti da distribuire alle persone più in difficoltà e circa 1000 mascherine da dare a chi non ha la possibilità di comprarsele".

"Naturalmente stiamo portando avanti anche i progetti che già erano stati comunicati per il 2020 - continuano i volontari - L’ospedale “Luisa Guidotti” in Zimbabwe ha già ricevuto la fornitura di farmaci donata da Rimini for Mutoko, fortunatamente il tutto è arrivato prima del blocco dei voli, quindi l’ospedale può proseguire il suo lavoro. Per quanto riguarda i progetti in Italia, abbiamo consegnato la carrozzina a Fabrizio che gli permetterà di uscire all’aria aperta, quando sarà possibile. E tra breve verrà completata la convenzione con l’associazione Crescere Insieme. Noi non ci fermiamo e insieme a tutti proseguiamo il cammino. Ancora non sappiamo se quest’estate potremo organizzare i nostri eventi, ma continuiamo con la raccolta fondi per realizzare i nostri progetti: le donazioni possono essere effettuate all'IBAN IT66M0623024293000030596543".