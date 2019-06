Furti di bici, il consigliere Renzi presenta un "pacchetto" per contrastare il fenomeno

Il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzoo Renzi torna sul tema "furti biciclette" e propone un pacchetto di interventi concreti e urgenti.

"Ho richiamato giovedì sera l’attenzione dell’Amministrazione Comunale sul problema endemico dei furti di biciclette. E’ una ventina d’anni che propongo ripetutamente provvedimenti per contrastare i furti delle biciclette senza risultato viste le mie mozioni del respinte senza ragioni dalla maggioranza in Consiglio Comunale l'11 novembre del 2003 e il 14 novembre 2014.

Eppure sono in aumento e migliaia le biciclette rubate “normalmente” ogni anno ai riminesi che utilizzano la bicicletta per recarsi al lavoro, a le passeggiate.

La diffusione dei furti di biciclette procura danni economici ai cittadini, la preoccupazione permanente di essere derubati, e ai rivenditori la flessione di circa il 20% sulle vendite delle biciclette nuove. L’Amministrazione Comunale per incentivare l’uso della bicicletta oltre a realizzare nuove piste ciclabili deve adottare le misure di contrasto a questo sistema generalizzato di ruberie.

Con l’interrogazione consigliare di ieri sera chiedo:

L'installazione di un maggiore numero di rastrelliere ed esteso nella città per consentire il regolare parcheggio delle biciclette visto che i cittadini utilizzano i pali della segnaletica, della illuminazione pubblica ( es. Borgo Marina) , le cancellate, gli alberi, ecc., con una brutta immagine di disordine e degrado;

La realizzazione di appositi parcheggi custoditi per cicli, come esistevano una volta, gestiti da pensionati o soggetti privati, sugli spazi pubblici consentiti, nei punti di maggiore affluenza del pubblico, stazione, centro storico, marina centro, borghi, aree mercatali, uffici pubblici.

La promozione di una campagna di comunicazione contro i furti di biciclette, di informazione e segnaletica sui luoghi di parcheggio, di consigli agli utenti sulle catene e lucchetti pesanti per una maggiore protezione;

L’assistenza concreta dell’Ufficio Mobilità Sostenibile per la identificazione della proprietà della bici con un codice (es. codice fiscale), adesivo indelebile o altro sul telaio da inserire in un apposito Registro digitale comunale e nazionale per la ricerca della bici rubata;

l’impiego di Agenti della Polizia Municipale nella azione di prevenzione-vigilanza contro i ladri di biciclette, nel contrasto a questi furti con il posizionamento di biciclette “civetta” con la denuncia e arresto dei responsabili, per realizzare la Rimini Città Sicura.