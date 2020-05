Rubano la bici a un bimbo affetto da autismo, l'appello della mamma: "Restituitela, per lui è tutto"

Un appello disperato quello lanciato da Annalisa, la mamma di un ragazzino di 13 anni affetto da autismo, a cui domenica è stata rubata la bicicletta. A condividere il post della madre è anche la pagina facebook Ciclisti urbani Rimini, che sottolinea di non pubblicare mai annunci di bici rubate, ma in questo caso nasce spontaneo aiutare questa famiglia. E, quindi, il tam tam social è partito da ore con tanti concittadini in allerta per dare una mano a ritorvarla.

Annalisa spiega che nel suo post che per il figlio la bici è tutto. "Per un ragazzino con autismo quando dico che è tutto è veramente tutto, quando non ha altra compagnia che quella - scrive la mamma - Con un lavoro enorme di tempo e pazienza è diventato autonomo tanto da poter andare in giro da solo con la sua amata bici".

Il aldro ha colpito al parco marecchia, sotto al ponte dello Scout (il ponte di legno), nel cestino Annalisa racconta che c'è anche scritto che è il mezzo è di un bambino con autismo e sono indicati i numeri di telefono dei genitori". La bici è un modello da donna, verde acqua con cestino nero. Chi la notasse in giro può scrivere le segnalazioni nel post pubblicato da Ciclisti Urbani o mettersi in contatto tramite il profilo social di Annalisa indicato sempre nella pagina fb dei Cicilisti. "Ritrovarla è per noi importantissimo, non per il valore economico della bici, ma per quello affettivo e per ciò che rappresenta".