Gessica Notaro racconta in tv un altro dramma e annuncia l'apertura della sua associazione

La showgirl riminese Gessica Notaro è un fiume in piena nel salotto di Caterina Balivo. In onda su Rai1, si racconta mercoledì nel programma "Vieni da me", tra vita privata e carriera. Non in un giorno qualunque, ma la data scelta è la Giornata internazionale della non violenza. Una cassettiera colorata nasconde oggetti che richiamano ricordi e aneddoti. Il primo è una bambola, quelle che all'ex Miss Romagna, non sono mai piaciute, forse perché è cresciuta con i suoi due fratelli maschi. Da lì Gessica apre una pagina di vita familiare, ricordando la morte del padre, ma soprattutto quella del fratello Bruno, che si è tolto la vita anni fa, otto mesi dopo la scomparsa del papà. "Quando ho perso mio padre avevo solo vent'anni. Mi sono legata ancora di più ai miei fratelli maschi, Massimo e Bruno. Purtroppo non sappiamo perché Bruno ha deciso di andarsene, mi sono fatta tante domande, ma non trovo risposte, forse non ha retto al dolore". Gessica ha anche due sorelle.

Tra i cassetti, uno nasconde invece una scatolina con un anello di fidanzamento. Un diamante. Arriva il momento di parlare dell'ex che l'ha sfregiata con l'acido. Non lo chiama per nome, ma solo 'lui'. Gessica ricorda la proposta di matrimonio, "si forse me l'aveva fatta per riparare alle malefatte che mi aveva fatto subire. Quello che vivevo non era amore, ero vittima di una manipolazione psicologica. Quando una persona ama sta bene, quando invece sta male è vittima di una dipendenza affettiva". La riminese ripercorre le tappe e le violenze subite, le denunce fatte, incalzata dalle domande di Caterina Balivo. Un'esclation che arriva al dramma dell'aggressione con l'acido, tra racconti e immagini con i servizi dei telegiornali. Il lungo percorso affrontato, in tribunale e in ospedale. Le cure e la rinascita. Un viaggio nella vita di Gessica.

"Ormai mi sembra la storia di un altro - continua - l'ho raccontata tante volte, devo mantenere un distacco per andare avanti". La showgirl infine ringrazia la madre che le sta vicino ogni giorno. Penso alle vittime che non ce l'hanno fatta, alle madri che hanno perso le loro figlie. Io per fortuna sto anche recuperando i miei tratti somatici".

La Balivo le ricorda che adesso ci sarà la Cassazione. "Credo che su questo processo sia stato fatto un ottimo lavoro. Gli sono stati dati 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, se gli avessero dato di più sarei stata ancora più contenta, ma credo che questo sia un ottimo traguardo, più che altro per la nostra tranquillità. Vorrei vivere serena per almeno 15 anni e spero che li sconti tutti". Infine, Gessica parla del suo presente da attivista: "Seguo e aiuto in prima persona le donne vittime di violenza, c'è anche qualche uomo. Mi scrivono e mi contattano in ogni modo. Non ho ancora fondato la mia associazione, ma lo farò presto, a giorni. Continuerò ad aiutare queste persone".