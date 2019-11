Giornata di sciopero per il trasporto pubblico: treni a rischio

„Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore indetto su scala nazionale dall’Organizzazione Sindacale Usb per venerdì 29 novembre. Venerdì i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni a lunga percorrenza di Trenitalia potranno subire variazioni. Italo ha predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente atte a tutelare l’interesse dei viaggiatori. Per i treni regionali e suburbani saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per le relazioni a maggiore traffico viaggiatori Trenitalia prevede, inoltre, l’effettuazione di ulteriori servizi.“





