Gira libero per la città, ma deve scontare un anno per maltrattamenti: arrestato un riminese

Girava libero per la città, almeno fino a giovedì, quando i carabinieri di Rimini lo hanno fermato per un controllo di routine. I militari hanno però scoperto che che sulla sua testa pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Bologna. Una condanna a un anno e 15 giorni di reclusione passata in giudicato.

Per il 41enne riminese, P.F., colpevole dei reati di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori commessi ai danni della ex moglie tra il 2017 ed il 2018, sono scattate le manetta e si sono aperte le porte dei Casetti, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.