Giro d'Italia, presentate a Bologna le tappe rosa della Romagna con i sindaci delle province

Non ci saranno solo le tre tappe romagnole, a Rimini, Cesenatico e Cervia, rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio. Il Giro d'Italia 2020 punta su una intera settimana tra la riviera e i borghi dell'interno per lanciare defintivamente la Romagna come meta turistica non solo 'da spiaggia' e del cicloturismo in particolare. I due arrivi di tappa e la partenza da Cervia sono infatti 'incorniciate' da due gran fondo, con la Nove colli (gara da 12.000 amatori) collocata la domenica successiva alla Cesenatico-Cesenatico dei professionisti. Ma il Giro sarà anche il vertice di un fitto calendario di eventi targati Romagna bike, il brand per promuovere la terra di Marco Pantani come meta del cicloturismo. Con le tre tappe 2020 la corsa attraverserà quattro province dell'Emilia-Romagna (Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) passando in 34 comuni. Momento topico sara' la dodicesima tappa, con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca quasi integralmente il percorso della Nove Colli, proprio nell'anno del cinquantesimo anniversario della corsa ciclistica di gran fondo più antica al mondo. Un ritorno importante nella città natale di Marco Pantani, dopo gli arrivi del 1999 con la vittoria davanti al Grattacielo di Ivan Quaranta e del 2010 con la vittoria del romagnolo Manuel Belletti. "Abbiamo ancora tutti negli occhi la grande moltitudine di gente che ha segnato le tappe di quest'anno - dice Mauro Vegni, direttore del Giro, presentando oggi in Regione le tappe romagnole - Siamo tornati in questa regione con tre tappe significative dal punto di vista della promozione del territorio, perché il giro non è solo un evento sportivo".

Fanno gola alla riviera e più in generale alla Romagna gli 800 milioni di potenziali telespettatori e soprattutto gli oltre 10 milioni mediamente sintonizzati durante le dirette della corsa rosa. "Bologna quest'anno ha risposto alla grande - ricorda Davide Cassani, presidente di Apt e commissario tecnico della nazionale 'pro' di ciclismo - è bello che il Giro torni qua e resti tre giornate. A Cesenatico spero vinca un romagnolo, ma sara' dura. Il Tour? E' un po' presto per parlarne, godiamoci il Giro d'Italia...". Per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, "possiamo andare orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che lo sport è un veicolo straordinario per la promozione di un territorio". Alla presentazione di Bologna c'erano i sindaci delle città di arrivo e partenza delle tappe, Andrea Gnassi di Rimini, Matteo Gozzoli di Cesenatico e Massimo Medri di Cervia.

(fonte Agenzia Dire)