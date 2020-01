Giustizia, Croatti e Sarti: "Rafforzeremo il Tribunale e la Procura con quattro nuovi magistrati"

“Tre nuovi magistrati al Tribunale di Rimini e uno alla Procura della Repubblica. Si tratta di una notizia importantissima che rafforza il sistema giustizia nel nostro territorio - affermano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e Giulia Sarti - Il Ministero della Giustizia prevede, nella legge di bilancio, l’assegnazione di 402 nuovi magistrati a tribunali ordinari, corti d’appello, tribunali per i minorenni e sorveglianza. La prospettiva di affiancare il presente intervento di ampliamento degli organici magistratuali con un vero e proprio programma assunzionale di personale amministrativo di oltre 8.600 unità per i prossimi due anni, unitamente all’ulteriore potenziamento della digitalizzazione del processo civile e penale, fa immaginare un futuro di ulteriore miglioramento delle performance e della risposta giurisdizionale degli uffici giudiziari".

"Il presente intervento, che rappresenta la prima seria manovra di aumento degli organici di magistratura da oltre venti anni, rimarrà sottoposto a monitoraggio dei propri esiti, in un ormai acquisito concetto di revisione permanente degli organici, e potrà essere quindi essere rivisitato per meglio essere adattato a future esigenze dei territori. “Grazie a questa nuova rideterminazione delle piante organiche, voluta fortemente dal nostro Governo, il Tribunale di Rimini salirà dalle attuali 22 unità a 25, mentre la procura di Rimini passerà da 9 unità a 10. Manteniamo alta l’attenzione per il nostro territorio", concludono Croatti e Sarti