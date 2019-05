Minacce di morte a Gnassi per i vaccini: la solidarietà dei Farmacisti al sindaco

Il presidente dell'ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini Giulio Mignani esprime la piena solidarietà di tutta la categoria al sindaco di Rimini Andrea Gnassi, dopo le minacce ricevute dai no-vax. “Piena solidarietà al sindaco dopo l’incresciosa vicenda delle minacce di morte ricevute sui social a seguito dell’ordinanza con cui si prevedono sanzioni ai genitori che rifiutano di vaccinare i propri figli - sottolinea Mignani - L’Ordine esprime inoltre il proprio biasimo per questi atteggiamenti che travalicano i confini della libertà di espressione, sfociando nel vero e proprio fanatismo. Purtroppo stiamo vivendo uno scontro tra Istituzioni e minoranze di genitori che rifiutano ideologicamente le vaccinazioni, senza riuscire ad opporre a chi ne sostiene l’utilità nessuna credibile prova scientifica, se non fumose e vaghe teorie prive di credibilità ed evidenza. Solo la Scienza e la Ricerca possono dare risposte in merito alla sicurezza delle vaccinazioni e, infatti, le hanno date, confermando che i rischi sono infinitesimali mentre invece le malattie che possiamo prevenire sono ben più pericolose.

I vaccini sono vittime del loro stesso successo: ci hanno fatto dimenticare quanto letali siano alcune patologie che ora ci sembrano scomparse, ma lo sono proprio grazie ai vaccini che i no-vax rifiutano. Non vaccinare i propri figli è un atto irresponsabile verso gli altri e anche verso loro stessi. I figli non sono proprietà dei genitori e questi ultimi hanno il dovere di tutelare la loro salute. Se non lo fanno, non si riesce ad immaginare come una sanzione possa costituire un’ingiustizia”.