Guerra ai dehors: "Chi è in regola non ha nulla da temere". Novità in arrivo

Sulla spinosa vicenda "dehors" arriva la buona notizia di Natale. O almeno è quello che sperano i titolari degli esercizi commerciali. In occasione dell'incontro su Porta Galliana, mercoledì, il Soprintendente Vincenzo Napoli ha precisato che sono stati puniti i commercianti che avevano sgarrato. "Insieme all'amministrazione abbiamo colpito i cittadini meno virtuosi per distinguerli da chi osserva le regole. Le attività che hanno smontato le strutture lo hanno fatto perché c'erano state denunce in seguito a controlli edilizi e della Procura".

Napoli sottolinea che è necessario avere "regole certe per tutti", proprio per distinguere chi osserva le regole da chi nonn lo fa.

Inoltre, Comune e Soprintendenza hanno annunciato che presto ci saranno novità sul tema, oltre all'intenzione di varare un regolamento anche sulle tende che appaiono su tante facciate del centro storico".