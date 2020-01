Guerra ai dehors, chiuso un locale a Marina: "Persi 90 coperti, impossibile andare avanti"

Per sette anni è stato uno dei ristoranti più amati da cittadini e turisti. Il locale Alla buona, gestito da Stefano Rossi, sul lungomare Tintori, ha perà chiuso i battenti dopo l'Epifania lasciando l'amaro in bocca a tantissimi clienti. Il motivo è tutto da ricercare nella "guerra" a dehors e verande.

Il ristorante sul lungomare Tintori è stato rilevato da Rossi nel 2013, aiutato dalla sua famiglia, e per sette anni hanno lavorato al meglio, creandosi un'ottima clientela, come testimoniano anche le recensioni. Poi il 2019 ha dato una mazzata all'attività, o meglio alla veranda esterna, finita sotto la scure del Comune e della Soprintendenza. In sostanza il locale ha perso più della metà dei coperti, circa 90. Meno posti a sedere e meno passaggio per via dei lavori sul lungomare hanno impedito di far quadrare i conti e portare alla decisione di chiudere la serranda. La veranda, come spiegato da Rossi, esisteva già da una ventina d'anni, quando sono arrivati la struttura c'era già, "non c'è stato modo di sanarla e mantenerla almeno in parte".

Rossi però non si arrende: "Stiamo lavorando per cercare una nuova location, in questi anni abbiamo costruito tanto e andremo avanti. Ci saranno presto novità e aggiornamenti".