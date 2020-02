"Ho bisogno di soldi per tornare dall'Africa": ricevono finta mail da un amico, ma è una truffa

"Sono bloccato in Senegal, ho bisogno di un aiuto economico per tornare a casa". Una richiesta insolita quella che alcuni amici di un settantenne riminese hanno ricevuto via mail, così strana per chi lo conosce che lo hanno subito avvisato. E, così, il riminese ha scoperto che dei truffatori erano riusciti ad accedere alla sua mailing list, utilizzando poi un indirizzo di posta molto simile al suo. Un suo conoscente, però, ci è cascato e ha versato 950 euro, convinto di farlo tornare dall'Africa.

L'uomo non era mai stato in Senegal e tantomeno aveva bisogno di denaro, ma quella somma è finita nelle tasche dei criminali. Appena ha capito quello che stava succedendo si è ricordato di un episodio accaduto di recente. Aveva ricevuto una mail con una strana richiesta da un indirizzo che lui stesso aveva notato essere quasi uguale al suo. Una truffa, quindi, nei suoi confronti e in quelli dei suoi contatti in rubrica. L'uomo ha subito sporto denuncia e sul caso sta indagando la Polizia.