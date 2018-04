La donna delle pulizie apre la camera dell'hotel e trova l'ospite cadavere

Macabra scoperta quella fatta, nella mattinata di domenica, dalla donna delle pulizie di un albergo di Rivazzurra che, aprendo la stanza per riassettare, ha trovato l'ospite privo di vita. L'allarme è scattato verso le 11 all'hotel Austria di viale Catania quando, la signora, ha dapprima provato a bussare e poi, credendo che il cliente si fosse già allontanto, ha aperto usando il passpartout. Riverso alla scrivania ha così trovato il cadavere di un 48enne, originario della Sardegna, e al suo fianco una bottiglia di superalcolico. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sia il personale del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, che gli agenti della polizia di Stato. il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso e, dalle prime indiscrezioni, pare che si sia trattato di un suicidio. Secondo quanto emerso l'uomo era arrivato a Rimini il 30 e, al personale dell'albergo, aveva raccontato di essere arrivato a Rimini in cerca di lavoro. L'ultima volta è stato visto nel pomeriggio di sabato e, poi, più nulla fino alla macabra scoperta.