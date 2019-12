I riminesi raccontano la città, nasce una "community" per valorizzare il territorio

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 15, nelle sale del Laboratorio Aperto di Rimini (via dei Cavalieri 22) si si svolgerà il primo incontro dedicato a “Ok, Rimini“, il progetto promosso dal Comune di Rimini e l’agenzia di comunicazione Immaginificio per promuovere la città attraverso il web. L’incontro è aperto a tutti colori che vogliono imparare a comunicare la propria idea di città attraverso nuovi linguaggi, utilizzando Social e Web. Attraverso la creazione di una community si lavorerà per favorire la valorizzazione del territorio in modo innovativo e partecipativo. I partecipanti al progetto saranno divisi in squadre che racconteranno diversi aspetti legati alla città, dopo aver avuta apposita formazione. Il primo incontro formativo sarà tenuto da Davide Gambardella, Head of Strategy di Immaginificio e la special guest Davide Bertozzi, direttore creativo e formatore. Durante la giornata sarà presentato il progetto e i due speaker mostreranno tecniche e idee creative per utilizzare al meglio Google e i social.

Il progetto “Ok, Rimini”

Rimini e il web: costruiamo insieme la città on line

Cercando la parola “Rimini” su Google si trovano 89.500.000 risultati, tra i quali ci sono siti istituzionali, quotidiani, siti di alberghi e blog personali. Attraverso un piano editoriale condiviso tra diverse realtà, è possibile offrire agli utenti – utilizzando i motori di ricerca – un nuovo modo di comunicare la città. Questo è l’ambizioso progetto che il Comune di Rimini mette in campo, offrendo strumenti pratici a cittadini e istituzioni.

La tua partecipazione è importante

Riminesi di nascita o di adozione, non cambia: è arrivato il momento di raccontare la città nella sua essenza. Soltanto chi vive tutti i giorni questa città può raccontare in modo vero e originale cosa significa essere riminese. Durante gli incontri legati al progetto Ok, Rimini diversi relatori terranno corsi di formazione gratuiti per offrire gli strumenti necessari a realizzare testi, video, foto e promuoverli utilizzando il web. Un’occasione di crescita per chiunque voglia approfondire la conoscenza di strumenti comunicazione moderni e offrire il proprio contributo alla valorizzazione della città.

Il programma dell’evento

Il programma della prima giornata di formazione del progetto “Ok, Rimini”: Presentazione le linee guida del progetto; Definizione gli argomenti da trattare; Panoramica sulla scrittura per il web; Copy vincenti e immagini parlanti; Come scrivere sui social; I video virali

Formazione per tutti

La giornata è un’occasione per docenti, studenti e persone appassionate che vogliono approfondire gli argomenti legati alla presenza on line e alla creazione di contenuti per sfruttare al meglio Google e i social. La partecipazione all’evento è gratuita.