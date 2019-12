I sindacati bocciano il bilancio del Comune "Come al solito chiamati a ridosso della presentazione"

Addizionale Irpef confermata, agevolazioni Tari non regolamentate e "accanimento" sulle educatrici precarie. È un giudizio "molto negativo" quello che danno Cgil, Cisl-Romagna e Uil di Rimini al bilancio previsionale 2020 del Comune capoluogo. Le parti sociali lamentano di essere state convocate dall'assessore competente Gian Luca Brasini solo lunedi' 9 dicembre, "come al solito a ridosso della presentazione in Consiglio comunale" di giovedi' 12. Soprattutto, l'esito dell'incontro, stigmatizzano i sindacati, conferma "le relazioni complicate" con Palazzo Garampi, accusato di "non tenere nella giusta considerazione il ruolo di rappresentanza sociale che spetta alle organizzazioni sindacali". Tra i nodi principali la tassazione. L'Irpef comunale, argomentano Cgil, Cisl-Romagna e Uil, e' pagata per circa l'80% dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Nel 2018 l'amministrazione Comunale sostenne che il prelievo fiscale sarebbe stato necessario per far fronte ai mancati introiti del bando Periferie con l'impegno a ridiscuterne l'anno successivo all'arrivo dei contributi nazionali. Gli 80 milioni di euro previsti sono arrivati, ma l'addizionale resta confermata. Sul fronte della Tari, i riminesi e le attivita' produttive "ogni anno pagano profumatamente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", ma da parte del Comune "resta l'assenza di una volonta' positiva" sia nella definizione di un Regolamento sulle agevolazioni sia nella messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie. C'e' "totale chiusura", concludono le parti sociali, anche sulla stabilizzazione del personale precario e in particolare "risulta totalmente incomprensibile l'accanimento con cui si vogliono lasciare senza lavoro educatrici precarie che pure hanno gia' sostenuto dei concorsi e che hanno lavorato per il Comune da almeno un decennio". Ecco perche' "il giudizio dei sindacati resta molto negativo".

(Fonte Agenzia Dire)