IEG anticipa a marzo la fiera Music Inside Rimini e rilancia con il nuovo evento "Mirtech"

Music Inside Rimini si evolve e dopo quattro edizioni nasce Mirtech. Con tante novità a partire dalle date: non più maggio ma dall'8 al 10 marzo prossimi. Dunque, l'expo di Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, dedicata a light, sound, visual, integrated system and broadcast, non si accontenta di essere riconosciuta come "l'unica fiera di riferimento per il settore in Italia e l'unica in Europa per la sua peculiarità di consentire la prova dal vivo delle innovazioni delle aziende".

Bensì rilancia con Mirtech, puntando sempre di più su nuove tecnologie e nuovi progetti dedicati alla formazione.

Inoltre la fiera anticipa a marzo per "intercettare sempre più aziende, venendo incontro a un'esigenza del mercato che, proprio in quel periodo, imposta le principali decisioni e strategie", spiegano da Ieg. Oltre alla maggiore formazione e all'aggiornamento professionale nelle tre macro aree, audio e luci, video professionale e sistemi integrati, ci saranno sempre più occasioni di provare sul campo tecnologie e strumenti, nuovi format per spettacoli ed eventi dedicati agli espositori e ai professionisti del settore. Si sta lavorando anche ad importanti collaborazioni internazionali che verranno ufficializzate a breve. Intanto sono diverse le conferme: dal Lighting Designers@Work, al format di successo LiveYouPlay, fino a IntegrAlive, l'area dedicata ai sistemi integrati, allestita con prodotti e soluzioni in grado di riprodurre condizioni e ambienti reali di applicazione delle tecnologie. E in arrivo ci sono altre grandi novità per la Djzone. (Fonte Agenzia Dire)