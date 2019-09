Il borgo San Giuliano perde Italo Paolizzi, l'artista che trasformò il quartiere in un set di Fellini

Casanova, Gelsomina, Volpina. Sono solo alcuni dei personaggi felliniani dipinti da Italo Paolizzi, l'artista che ha trasformato negli anni il Borgo San Giuliano in un "set" cinematografico. Il pittore, 90 anni, si è spento nella notte tra domenica e lunedì 16 settembre. I funerali saranno officiati mercoledì, alle 11, nella chiesa Cuore Immacolato di Maria in via Regina Margherita, a Bellariva, dove era nato nel 1929.

Nel borgo i suoi murales sono un viaggio nell'opera del celebre regista riminese, Paolizzi le aveva realizzate su incarico della Società de’ Borg nel 1994, anche con l’aiuto del figlio Rudy. Nella sua lunga carriera ha esposto a Venezia, Milano e Roma.