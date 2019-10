Il "Campone" di Castel Sismondo intitolato a Ezra Pound: accolta la proposta di Renzi

Ringrazio il sindaco Gnassi per aver annunciato pubblicamente l’intitolazione del “Campone” di Castel Sismondo a Ezra Pound, durante

il suo intervento, venerdì scorso, nella Biblioteca Gambalunga, alla inaugurazione della Mostra “Per documento e meraviglia. Una storia

lunga 400 anni” - afferma il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia). La nuov area verde della rocca sarà quindi dedicata al poeta. "E’ stato conseguente con la risposta del 27 settembre scorso alla mia interrogazione consigliare “Intitoliamo il Campone di Castel Sismondo al Poeta Ezra Pound”: “la proposta di Renzi credo debba essere presa in considerazione nell’ambito del progetto di riqualificazione che riguarda anche la memoria storica e che ha già visto una piazza intitolata a Francesca da Rimini”.

"Esprimo grande soddisfazione per la felice conclusione di un iter, sostenuto costantemente per oltre 4 anni: dalla prima interrogazione consigliare del 23 aprile 2015, a cui rispose l'assessore Irina Imola con 'si aspetta la riqualificazione dell’area attorno al

Castello'; alla mozione consigliare discussa in Commissione l’11 novembre 2015; alle “sollecitazioni” ripetute nella Commissione Toponomastica; fino alla seconda interrogazione del settembre scorso, con la contestuale e soddisfacente risposta dell’assessore Montini sulle 'importanti connessioni storiche di Pound con la nostra città' e del passaggio della proposta di intitolazione nella prossima

Commissione Toponomastica. L’intitolazione al Poeta Ezra Pound è un atto di intelligenza e di riconoscenza della nostra città e un valore culturale aggiunto per Rimini".

Prosegue Renzi: "Il luogo scelto, il riqualificato “Campone” di Castel Sismondo, è congeniale e significativo per ricordare il profondo rapporto culturale ed affettivo di Pound con Rimini quale ammiratore e studioso di Sigismondo Malatesta. Pound nasce nel 1985 negli Stati Uniti, viene a Rimini, la prima volta, nel maggio 1922, per approfondire la conoscenza storica di Sigismondo Malatesta, signore, condottiero e mecenate che chiamò a Rimini i migliori artisti del Rinascimento. Ritorna a Rimini il 23 Marzo 1923, per ulteriori ricerche bibliografiche su Sigismondo Malatesta, le imprese militari, la vita di corte, gli amori, i complotti, i trionfi, le sconfitte, che diventeranno i riferimenti per i quattro Canti Malatestiani, l’VIII°, il IX°, il X°, l’XI °dedicati al condottiero riminese. Le ricerche storiche nelle Biblioteche di Rimini, Cesena e le visite nell’entroterra di Ezra Pound hanno reso possibile la conoscenza internazionale di Sigismondo Malatesta, del Tempio Malatestiano, del Castello, delle Terre Malatestiane. Questa diffusa informazione, nella Rimini distrutta al 90% dai bombardamenti, ha consentito di ricostruire, subito, pietra su pietra, il Tempio Malatestiano con i 65.000 dollari della Fondazione americana Samuel Kress e il fattivo interessamento dello storico e critico d’arte Bernard Berenson. Ezra Pound ritorna a Rimini nel “suo” Tempio ricostruito, “ letto arcano della divina Ixotta”, l’11 Settembre 1963, accompagnato dalla musicologa Olga Rudge per assistere alla inaugurazione della 14ma Sagra Malatestiana, salutato dal concittadino Luigi Pasquini, pittore e scrittore, con cui intratteneva una corrispondenza dal 1938. Pound è il grande Poeta del 900 con i Cantos, la “Divina Commedia” del nostro tempo, sostenitore dell’economia fondata sul lavoro e non sulla speculazione finanziaria, per il suo ruolo svolto nella letteratura con la scoperta di Eliot, Joyce, Hemingway, e con le correnti culturali dell’Imagismo e Vorticismo. L’intitolazione a Pound del “rigenerato” Campone di Castel Sismondo è una grande opportunità per richiamare l’attenzione della cultura mondiale su Rimini e sul rapporto del grande Poeta del Novecento con Sigismondo Malatesta".