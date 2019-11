Il centro storico perde un'altra edicola, demolito il chiosco sotto il Municipio

Il suo proprietario aveva deciso di andare in pensione e a luglio l'edicola in piazza Cavour sotto palazzo Garampi aveva smesso di essere un punto di riferimento per tanti riminesi e turisti. Il chiosco che si affacciava sul corso d'Augusto è stato demolito martedì mattina. Lasciando con l'amaro in bocca molti cittadini. Addio quindi a un'altra edicola. Nonostante i nuovi incentivi del Comune nessuno si è fatto avanti in questi mesi con il proprietario per rilevarla.

In piazza Cavour resiste ancora un altro chiosco, quello davanti all'entrata della Vecchia Pescheria, accanto al bar Cavour, gestito da anni da una storica edicolante della città.