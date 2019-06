La barca Mal di Plastica prende il largo tra gli applausi dei bambini. Le foto

E’ salpata martedì alle 13 dalla Darsena di Rimini con rotta su Venezia “Mal di Plastica”, l’imbarcazione realizzata con materiali plastici e di recupero ideata e costruita da Matteo Munaretto, Stefano Rossini e Piero Munaretto. La barca spinta da una vela, un sistema a pedali e un piccolo motore di emergenza, arriverà a Venezia presso la Compagnia della vela (isola di San Giorgio) sabato 8 giugno.

Hanno assistito alla partenza dell’imbarcazione, che vede i 3 ideatori del progetto di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente marino a bordo, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Rimini Mattia Morolli e i bambini di Rimini che hanno donato le 3000 bottiglie utilizzate per costruire la barca. Obiettivo del progetto “Mal di Plastica” è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della plastica usa e getta, sulla dispersione di rifiuti plastici in mare. Tra coloro che da subito hanno sposato il Progetto, vi sono stati la Darsena di Rimini, Blusea e lo Yacht Club Rimini fornendo sostegno nell’organizzazione e nella logistica, oltre ai tanti iscritti presenti questa mattina per salutare di persona i “naviganti”. Mal di Plastica navigherà sempre sotto costa, sarà quindi facilmente raggiungibile da chiunque per “accompagnarla” nella sua avventura fino alla laguna veneta. Ogni giorno ci sarà un bollettino di viaggio, curato dagli stessi skipper che racconteranno la loro avventura.