In migliaia all'assalto di 38 posti di lavoro: boom di domande per il concorso

Migliaia di aspiranti in arrivo anche fuori dai confini romagnoli. Sono 3.586 le domande ammesse al concorso che selezionerà 38 istruttori amministrativi. I posti di lavoro, per la Categoria C, saranno suddivisi 36 in Comune e 2 in Provincia. C'è grande attesa tra i candidati e sono centinaia anche quelli iscritti ai corsi di preparazione, per i più la "bestia nera" rimane il Diritto amministrativo.

Visto l'alto numero di domande i candidati dovranno sostenere una prova preselettiva, basata su domande di logica e cultura generale, da cui verranno scremate 400 persone. Il concorso vedrà invece una prova scritta teorica con quiz a risposta chiusa e una prova scritta teorica con domande a risposta aperta, infine una prova orale.

La prova preselettiva si terrà nel mese di febbraio, invece il concorso è atteso per la primavera (la scadenza delle domande è stata a fine ottobre).