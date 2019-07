Tremendo rogo nell'attico: strada bloccata e traffico in tilt

E' scoppiato intorno alle 19 un incendio in un attico in via della Fiera, in un edificio all'angolo con via Ariete. Le fiamme hanno devastato l'appartamento. La strada è stata chiusa e, vista l'ora, il traffico è andato in tilt.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e i Vigili del fuoco per spegnere l'incendio. E' intervenuta anche l'ambulanza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI