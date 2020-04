Tremendo frontale sulla SS16, auto si schianta contro un tir

Grave incidente sulla SS16. Mercoledì mattina, intorno alle 11.30, una donna al volante di un'auto, una Fiat Panda, che procedeva in direzione di Rimini, alla fine delle quattro corsie ha invaso la corsia opposta e si schiantata contro un tir. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamente da parte della polizia stradale.

La donna è rimasta incastrata nelle lamiere della macchina ed è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuoco. Appena liberata i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata e portata all'ospedale Infermi di Rimini con lesioni di media garvitàà.

Per permettere i soccorsi la strada statale 16 è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora.