Incidente tra un'auto e una bici: ciclista trasportato all'ospedale Bufalini

Un violento impatto tra un'auto utilitaria e una bici mountain bike, giovedì, verso le 13 in via Casalecchio, a Rimini. Ad avere la peggio il ciclista, un 54enne riccionese, trasportato in via precauzionale all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Locale, l’auto, guidata da una 73enne corianese, avrebbe toccato il manubrio della mountain bike in curva, facendo cadere sull’asfalto il ciclista.

Il ferito è rimasto sempre cosciente e, inizialmente, non voleva saperne di essere portato all'ospedale cesenate. I sanitari sono riusciti però a convincerlo e l'uomo è stato sottoposto alle cure mediche. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medicalizzata.