Frontale sulla Tolemaide, due motociclisti finiscono nel fosso

Tremendo frontale poco dopo le 17 sulla Tolemaide. Una Fiat Idea stava procedendo in direzione dell'ingresso dell'autostrada, quando in senso opposto una moto di grossa cilindrata è sopraggiunta. L'impatto fra i due mezzi è stato inevitabile.

I due motociclisti, insieme sulla due ruote, sono stati sbalzati dal veicolo e sono finiti nel fosso. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Due feriti con codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita, sono stati portati all'Infermi, insieme a un altro ferito con lesioni meno gravi.

L'incidente, vista anche l'ora di punta, ha mandato in tilt il traffico, che si è bloccato e le forze dell'ordine hanno fatto procedere i mezzi a senso unico alternato. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.