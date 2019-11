Innovazione e lavoro, una giornata per far incontrare università, scuole e aziende

Innovare per essere attrattivi, competitivi e guardare lontano. A Rimini torna Fattore Innovazione l’evento che sostiene, stimola e promuove l’incontro fra aziende, istituzioni, università, scuole e professionisti, con l’obiettivo di stimolare la crescita delle idee del sistema socio-culturale ed imprenditoriale del territorio. Appuntamento il 3 dicembre al Campus di Rimini Università di Bologna e negli spazi della futura sede del museo Fellini sopra il cinema Fulgor, per mettere sempre più in relazione i protagonisti del presente e del futuro del territorio. Al centro del dialogo saranno il terzo settore e la responsabilità sociale d’impresa in una giornata di lavoro che rispecchierà il format proposto da Fattore Innovazione con momenti di formazione, contaminazione e networking fuori dagli schemi tradizionali. Si alterneranno speech e workshop su tematiche innovative unendo persone e saperi per costruire insieme qualcosa di importante.

Al mattino (dalle 9.45 alle 13), al Campus di Rimini - Università di Bologna, in plenaria si alterneranno interventi di ispirazione di imprenditori, docenti e professionisti. Saranno protagonisti casi concreti di successo, opportunità derivanti dalla nuova normativa del terzo settore e dalla collaborazione tra profit e no profit. Parallelamente si svolgerà una sessione per studenti delle scuole superiori al fine di avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro. Al pomeriggio (dalle 14.15 alle 18.30), negli spazi soprastanti il cinema Fulgor, si svolgeranno tavoli di lavoro (workshop) su metodologie innovative per manager e imprenditori. Fattore Innovazione nasce da un’idea di Fattor Comune, realtà frutto dell'unione ed aggregazione di diverse aziende del territorio romagnolo, ognuna punto di riferimento nel proprio campo di competenza, e da professionisti di diversi settori. Persone che hanno deciso di mettere a fattor comune risorse, passione e know how, superando individualismi e competizione, per favorire la crescita della comunità tutta.

“Ricerca, condivisione delle esperienze, dialogo, cooperazione. Partendo da questi principi abbiamo deciso di unirci superando inutili timori di collaborare con aziende competitor. Chi fa parte di Fattor Comune ha la convinzione che nella società di oggi sia indispensabile fare rete. – Spiegano i componenti di Fattore Comune – Ed è con la stessa idea di sistema che abbiamo pensato al format Fattore Innovazione che nelle sue due prime edizioni ha raggiunto risultati importanti. Nell’ultima, all’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, utilizzato per la prima volta per un evento di questo tipo, hanno partecipato 300 persone, di cui il 50% arrivati da fuori regione. La terza edizione si arricchisce della presenza di nuovi partner, istituzioni pubbliche, università e scuole, imprese ed associazioni di categoria, liberi professionisti che hanno deciso di condividere con noi la possibilità di lavorare insieme creando valore aggiunto per le persone e per la comunità”.

Interverranno, tra gli altri, Eugenia Di Schio assessore all’Innovazione del Comune di Rimini, Simone Badioli Presidente UniRimini e Tomaso Tarozzi Vicepresidente Confindustria Romagna.