Insulti contro Gessica Notaro: dopo Sanremo è nel mirino dei fan di Junior Cally

La showgirl riminese Gessica Notaro dopo Sanremo continua a essere bersaglio degli haters per la sua presa di posizione nei confronti dei testi di Junior Cally. L'ex miss, che al festival ha cantanto con Antonio Maggio una canzone manifesto per le donne, ha postato il contenuto di uno dei tanti messaggi che sta ricevendo con offese e insulti. "Questo è il tenore di messaggi che mi arrivano dal giorno della conferenza stampa fatta a Sanremo nella quale ho preso una posizione in merito alla polemica su Junior Cally", scrive Notaro.

"Questi sono i risultati. Continui insulti e minacce da parte dei suoi seguaci. E qui si riconferma la mia tesi:

Cally sarà sicuramente un bravo ragazzo, il quale secondo me ha scelto una strada artisticamente discutibile... lui dice che siamo noi a dover capire “la differenza tra fiction e realtà”.. ma il delirio di onnipotenza che i suoi testi scatenano nel suo pubblico, formato prevalentemente da persone con una carica aggressiva decisamente superiore alla media, mi sembra piuttosto reale. E aggiungerei pericoloso", chiosa Gessica Notaro.