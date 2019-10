Insulti sul web a professori e compagni, denunciata una studentessa

Per mesi aveva pubblicato insulti a professori e compagni, fino a quando la Polizia postale è riuscita a dare un nome al leone da tastiera. O meglio, la leonessa. Sì, perché dietro alle offese si nascondeva un'ex studentessa di 20 anni che aveva messo nel mirino dei suoi post docenti e alunni dell'Alberghiero Malatesta. Da gennaio continuava a postare offese, il profilo in breve era diventato noto nella cerchia della scuola, tanto da spingere a presentare denuncia in Procura.

La giovane aveva creato un profilo Instagram dal nome "Casi umani" e lì aveva riversato la sua rabbia e il suo rancore. Un profilo privo del suo nome non è però bastato tenerla nell'ombra, la polizia postale l'ha infatti smascherata e adesso, la ragazza dovrà rispondere di diffamazione aggravata.