Manutenzione in scuole, palazzi comunali e cimitero: 266mila euro per 25 interventi

Sono 25 gli interventi di manutenzione strutturale ed ammodernamento in 20 edifici pubblici, attraverso un importante calendario di interventi per il quale sono stati investiti 266 mila e 400 euro. Un programma vasto che toccherà, tra le altre, 12 scuole (dagli asili alle medie), la palestra Gemmani nello Stadio, i Palazzi comunali – Garampi, Podestà, Aquila d’Oro, Roma -, la Casa delle Associazioni, oltre ad altri spazi di quartiere. Per quanto riguarda gli interventi, si va dalla rimozione di scritte dalle facciate, all’ammodernamento di impianti termici e fognari, dal posizionamento di dissuasori alla messa in sicurezza, dal rifacimento di pavimenti e sottotetti fino all’illuminazione. Tutti gli interventi saranno realizzati dalla società in house “Anthea srl”.

“Una serie variegata – spiega l’Amministrazione comunale di Rimini – e importante di interventi. Alcuni già iniziati ed altri, in particolare nelle scuole, che aspetteranno per il via la fine delle lezioni. Si tratta di ammodernare nella funzionalità, nell’efficienza e nell’estetica importanti spazi pubblici comunali, scolastici e di quartiere. In molti casi si tratta di migliorie richieste e concordate anche con cittadini, genitori, stakeholder civici degli spazi oggetto di manutenzione”.

Gli edifici:

Asilo nido Girotondo; asilo nido Pollicino; asilo nido Peter Pan; scuola infanzia Il delfino; scuola infanzia Il girasole; scuola primaria Villaggio nuovo; scuola primaria Fellini e scuola infanzia statale Celle; scuola secondaria 1^ grado Alighieri; locale di servizio V. Marconi; Casa delle associazioni; Palazzo Aquila d’oro; Palazzo Garampi; Palazzina Roma; cimitero civico; scuola secondaria 1^ grado Alighieri; scuola primaria Rodari, Stadio Romeo Neri – palestra Gemmani; chiosco c/o piazza Malatesta; scuola primaria Carla