"Io resto in sala", nuovi appuntamenti con la rassegna del cinema Tiberio

Prosegue al Cinema Tiberio l’iniziativa “io resto in sala”, un nuovissimo circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale. Oltre 70 cinema in giro per l’Italia per un totale di 200 schermi hanno già aderito all’iniziativa #iorestoinsala che si realizza attraverso l’apertura di Sale cinematografiche “Virtuali” in partnership con Mymovies. Ogni Cinema curerà la sua programmazione su base giornaliera con diverse fasce d’orario. Il pubblico potrà quindi selezionare ed acquistare il biglietto per lo spettacolo, all’orario che preferisce (si hanno a disposizione 36 ore di tempo per completare la visione del film). Accomodandosi nella sala virtuale potrà commentare in diretta il film postando nella chat della sala virtuale ed interagendo con il pubblico presente. Il Cinema Tiberio di Rimini è tra i 10 cinema emiliano romagnoli che hanno aderito al nuovo circuito nazionale. La Sala Tiberio Virtuale affiancherà l’attività ordinaria del Cinema Tiberio, offrendo un palinsesto complementare all’attività tradizionale in sala.

Il programma

Questa settimana sono disponibili in prima visione il documentario Christo – Walking on Water di Andrey Paonuv, omaggio all’artista recentemente scomparso (solo il 9 e il 10 giugno) con la sua celebre sfida artistica di “The Floating Piers”, la passerella galleggiante sul Lago d’Iseo. Accanto alle provocazioni artistiche di Christo, c’è la possibilità di vedere dal 10 giugno Memorie di un assassino, il secondo film diretto nel 2003 da Bong Joon-ho, l’autore del recente “Parasite” (premio Oscar per il miglior film, miglior film internazionale, miglior regia e migliore sceneggiatura originale), impegnato a rievocare la figura del primo serial killer coreano e Criminali come noi (dal 12 giugno) coproduzione ispanico-argentina diretta da Sebastián Boresnsztein con Ricardo Darín, divertente storia con un gruppo di cittadini intenzionati a vendicarsi di un losco avvocato che li ha ridotti sul lastrico (Premio Goya 2020 come miglior film ispanicoamericano).

Sul versante delle repliche sono ancora disponibili l’esordio dietro alla macchina da presa del due volte Premio Oscar Christoph Waltz che in Georgetown dirige, interpreta e racconta una complessa storia di inganni e sotterfugi, affiancato da Vanessa Redgrave e Annette Benning (fino al 14 giugno) e il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo Favolacce con Elio Germano (fino al 9 giugno)

Per accedere alle proiezioni basta andare sulla pagina dedicata al Cinema Tiberio sulla piattaforma liveticket e acquistare il biglietto on line per il film scelto all’orario desiderato, cliccando sulla piantina per la scelta del posto (per ogni proiezione sono disponibili 161 posti). Lo spettatore riceverà via mail, dopo l’acquisto, un codice e un link per accedere alla proiezione. Il costo del singolo biglietto € 3,50 per tuti i film in programmazione, escluso “Memorie di un assassino” (€ 7,90)