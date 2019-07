Jovanotti fa scatenare 40mila fan sulle note dei suoi successi, Romagna mia e l'omaggio a Lucio Dalla

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è stata la sua mega festa in spiaggia. Quarantamila fan. Rimini Terme si è trasformata nell'ombelico del mondo della musica con Jovanotti che ha fatto scatenare e si è scatenato al suo Jova Beach Party. Mercoledì le porte si sono aperte alle 16, la pioggia è stata solo un ricordo e la musica ha rischiarato il cielo insieme ai primi raggi del sole.

Migliaia di ragazzi con zaini e in costume si sono fatti il bagno, hanno preso il sole e hanno ballato. Jovanotti ha anticipato la sua entrata, atteso per le 20.30, alle 16, ha presentato i riminesi Duo Bucolico che hanno aperto l'evento e lo seguiranno anche in altre due date. Poi Lorenzo ha cantato Romagna mia con Moreno il biondo e da quel momento lo show è decollato. Tantissimi gli artisti che si sono esibiti, fra cui dj Ralf. Grande attesa per lo spettacolo di Jova che alle 20.30 ha regalato vecchi successi e tutte le canzoni più belle del suo repertorio. Emozionante l'omaggio a Lucio Dalla, insieme a Jovanotti, sul palco, Luca Carboni. Le lacrime sui volti di tnti fan brillavano sulle note di 4/3/1943.

Una giornata lunghissima, fino a notte, dove non è mancato anche l'amore con "capitano" Jovanotti che ha unito in matrimonio Erika e Igor. Una promessa d'amore suggellata dalla musica e dall'applauso di migliaia di fan. Sulla sua pagina facebook nel cuore della notte Lorenzo ha scritto "Sbam". Sì, Rimini è uno sbam che ti arriva al cuore e ti fa sognare a occhi aperti.