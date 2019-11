L'acqua alta invade spiagge, il porto e l'area del Ponte di Tiberio

Nelle ultime ore la Riviera è alle prese con l'acqua alta. Il maltempo non ha risparmiato Rimini. A causare il fenomeno è stato soprattutto il vento, in questo caso lo Scirocco, che ha soffiato in modo longitudinale lungo l’Adriatico, spingendo grandi quantità di acqua verso l’area settentrionale. A questi si è aggiunto anche l'effetto del moto ondoso, fortunatamente limitato, innescato dall'ondata di maltempo che martedì ha bagnato tutta la Romagna.

A Rimini non sono certo i 187 centimetri di acqua che ha toccato Venezia, ma il livello nel porto è cresciuto e l’acqua ha invaso la banchina, strabordando dal canale. Allagate anche molte spiagge con i giochi diventati delle vere e proprie "piscine". Anche nell’invaso del ponte di Tiberio alcune panchine sono state sommerse e il parco Marecchia è stato lambito dall’acqua. E' stata inoltre segnalata acqua alta anche nel porto di Riccione e in altre zone della Riviera, da Bellaria a Cattolica. Lo sguardo è proiettato sulle evoluzione prevista per le prossime ore. Dopo la tregua delle prossime ore è prevista una nuova ondata di maltempo per effetto di due sistemi depressionari, il primo in arrivo venerdì e il secondo tra sabato e domenica.

Venerdì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di "cielo molto nuvoloso o coperto con foschie e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio più persistenti in giornata sul settore centro-orientale della regione. Localmente i fenomeni sul settore appenninico potranno assumere carattere temporalesco. Dalle ore serali tendenza a generale attenuazione delle precipitazioni che tenderanno a persistere in forma debole sul settore appenninico. Quota neve generalmente attorno a 1400-1500 metri. Le temperature minime sono previste in aumento con valori compresi tra 7 gradi del settore occidentale e 13 gradi della costa, mentre le massime tra 10 e 16 gradi. I venti saranno generalmente deboli orientali sulla pianura; moderati con rinforzi su costa e mare al primo mattino in successiva attenuazione. Moderati meridionali sui rilievi con ulteriori rinforzi fino a forti sull'appennino centro-orientale nella mattinata. Il mare è previsto mosso o localmente molto mosso sotto costa al mattino, con moto ondoso in attenuazione in giornata con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo".