L'addio a Bruno Paternò, pioniere del turismo: i funerali nella chiesa di San Girolamo

L'ultimo saluto a Bruno Paternò i terrà mercoledì alle 15 nella cheisa di San Girolamo, dove oltre ai familiari ci saranno moltissimi amici per l'addio. Paternò è scomparso a Rimini il giorno dell'Epifania all’età di 78 anni. Pioniere e faro nel settore del turismo, cel corso della sua lunga carriera ha lavorato come direttore o gestore di alberghi, in Italia e all'estero. Hotel de France, Villa Rosa Riviera, Park Hotel di Ovindoli, Grand Hotel di Salsomaggiore, Grand Hotel International dell’Isola d’Elba, l’Hotel Airone di Portoferraio in Italia. L’Edward Hotel di Durban e il Cranbrook di Johannesburg, in Sudafrica, sono solo una parte della sua attività imprenditoriale e professionale. Nel 1978 fondò l’Associazione Albergatori Affittuari che in seguito divenne Nazionale. Molto legato all’isola d’Elba dove vive e lavora suo figlio.

Paternò lascia la moglie Novella e i figli Francesco, Antonella e Alberto.