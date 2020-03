L'assessore Donini fra i guariti: "Ecco come ho sconfitto il coronavirus"

L'assessore Donini tra i guariti: "Ecco come ho sconfitto il Coronavirus"

„Ho vinto la mia battaglia". L'assessore regionale Raffaele Donini, che nei giorni scorsi era risultato positivo al coronavirus insieme alla collega Barbara Lori, annuncia su Facebook la sua guarigione. "Sono negativo - scrive entusiasta Donini - Ora sono pronto a combattere insieme a voi per vincere la guerra contro il virus. Mi sono negativizzato al Coronavirus. Il mio sistema immunitario ha avuto la meglio. Mi sono attenuto strettamente alle indicazioni dei medici e ho osservato l’isolamento richiesto sperando, di ora in ora, che potessi vincere questa sfida. Così è stato! Ora i controlli di prassi e domani al lavoro. Un pensiero affettuoso alla collega Barbara Lori, ancora ricoverata a Parma, e a tutti coloro che stanno lottando con questo nemico invisibile. Ce la faremo insieme con la nostra responsabilità di cittadini e con l'eccellenza e l'umanità dei professionisti del nostro sistema sanitario".“